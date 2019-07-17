Сеул, , 11:48 — REGNUM

Южнокорейский сотовый оператор SK Telecom объявил о запуске в Швейцарии роуминга сети 5G для своих абонентов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Владельцы Samsung Galaxy S10 с сим-картами SK Telecom и соответствующим тарифом смогут обновить программное обеспечение и подключиться к сетям Swisscom при нахождении в Швейцарии. Swisscom первым в Европе запустил 5G в апреле этого года — одновременно с SK Telecom в Южной Корее. Ожидается, что в ближайшее время будет расширен перечень доступных устройств и стран, где можно использовать 5G роуминг.

Сотовые сети нового поколения обеспечивают повышенную скорость передачи данных до 1ГБит/с, что позволяет пользователям загружать большие файлы, например, фильмы всего за несколько секунд. Сотовые операторы США, России и Китая также готовятся к скорому запуску 5G сетей.