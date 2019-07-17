Нур-Султан, , 09:54 — REGNUM

По итогам января-мая 2019 года в Казахстане зарегистрировано 310 168 легковых автомобилей, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в комитете по статистике министерства национальной экономики республики со ссылкой на данные МВД.

По состоянию на 1 июня 2019 года в республике зарегистрировано 3,774 млн автомобилей. За отчетный период количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Казахстане выросло на 2,2%, до 5 690. Число пострадавших в ДТП составило 8 250 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году органы административной полиции в Казахстане поставили на учет 1 194 254 транспортных средств, что на 14,8% больше, чем в 2017 году.

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