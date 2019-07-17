Пхеньян, , 09:48 — REGNUM

Северная Корея несёт серьёзные убытки из-за жестких экономических санкций. В частности, её торговый дефицит оказался рекордным за последние десять лет, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на данные Международного торгового центра.

По итогам 2018 года торговый дефицит КНДР составил 2 млрд долларов. Причиной стал дисбаланс между экспортом и импортом, объём которых достиг 2,3 млрд долларов и 294 млн долларов соответственно. Ожидается, что в текущем году ситуация ухудшится, ведь с января по май отрицательное сальдо торгового баланса только с Китаем уже превысило 840 млн долларов. Для сравнения, в 2016 году общий дефицит торговли составлял 232 млн долларов, а в 2017, когда на КНДР были наложены наиболее жёсткие санкции Совета Безопасности ООН, этот показатель вырос до 1,48 млрд долларов.

Ранее власти Северной Кореи восполняли дефицит за счёт поступлений иностранной валюты от граждан, работающих за рубежом. Однако сейчас этот канал также оказался закрыт.