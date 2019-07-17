Москва, , 09:25 — REGNUM

Законопроект, реализация которого позволит агрегировать сведения о малом и среднем бизнесе, получающем государственную поддержку, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Законопроектом предусматривается формирование единого реестра на основе сведений о субъектах МСП — получателях поддержки, включаемых в соответствующие реестры органов и организаций, реестр предполагается сделать общедоступным и разместить его в интернете.

Также документом определяется перечень поставщиков таких сведений и порядок их предоставления в ФНС России как оператору единого реестра.