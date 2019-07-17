Нью-Дели, , 09:50 — REGNUM

Правительство Индии намерено увеличить экспорт вооружений до 350 млрд рупий (примерно 5,09 млрд долларов) к 2025 году. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Кхабар.

Глава департамента военного производства министерства обороны Индии Аджай Кумар подчеркнул: «В настоящее время наблюдается экспоненциальный рост экспорта вооружения и военной техники». По его словам, правительство Индии во главе с Нарендрой Моди намерено добиться значительных успехов в производстве и экспорте оружия путем расширения доли малого и среднего бизнеса в указанной сфере. Аджай Кумар отметил, что активное привлечение частных компаний позволит также повысить качество производимой продукции и, как следствие, ее конкурентоспособность.

Напомним, что плановые показатели для экспорта вооружений в минувшем 2018/19 финансовом году составляли всего 107 млрд рупий (примерно 1,56 млрд долларов). В текущем 2019/20 финансовом году Нью-Дели надеется повысить планку до 200 млрд рупий (примерно 2,91 млрд долларов).