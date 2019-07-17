Махачкала, , 09:23 — REGNUM

Власти Дагестана прорабатывают вопрос о продаже электросетей города Махачкалы. К ним проявляет интерес компания «Россети», которая обещает содержать их в надлежащем состоянии. Об этом 16 июля в ходе рабочего совещания рассказал глава Дагестана Владимир Васильев, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе руководителя республики.

Работник «Россети» Rosseti.ru

Передача электросетей на содержание компании «Россети», по словам политика, позволит повысить надежность электроснабжения населения, а также создаст новые возможности для развития экономики региона. При этом, как подчеркнул Васильев, вся работа будет проводиться без изменения тарифной политики.

«Мы будем вкладывать средства, изыскивать их из всех источников, кроме карманов граждан, пока не приведём в нормативное состояние энергоснабжение. От того, насколько мы будем качественно и энергично выполнять поставленные задачи, зависит уровень жизни людей и авторитет власти», — сказал Владимир Васильев.

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Напомним, в течение последнего года прослеживается тесное взаимодействие руководства Дагестана и ПАО «Россети» в направлении улучшения качества и повышения надёжности электроснабжения республики. В начале июня Владимир Васильев и генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Виталий Иванов подписали 10-летнее соглашение о реализации в Дагестане комплекса мер по оздоровлению электроэнергетики и снижению потерь в электросетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Виталий Иванов посетил Дагестан с рабочим визитом. В ходе встречи с главой региона было отмечено, что при поддержке компании «Россети Северный Кавказ» в 2019 году будет повышена надежность электроснабжения в 41 районе республики. Планируется отремонтировать более 4,6 тыс. км воздушных линий, свыше 1,5 тыс. трансформаторных пунктов и 99 подстанций.

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