Москва, , 08:42 — REGNUM

После относительно спокойной первой половины торгов, волатильность на рынке чёрного золота резко возросла. В результате котировки Brent, едва коснувшись отметки 67 долларов за баррель, обрушились более чем на 3%, в моменте утратив отметку 64 доллара. К концу дня цены вернулись за пределы этого уровня, но остались под давлением, заявил 17 июля корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Эксперт пояснил, что турбулентность в сырьевой сегмент привнесла геополитика.

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«Фьючерсам и без того было непросто «сохранять лицо» на фоне новостей о возобновлении активности на американском побережье Мексиканского залива после улучшения погодных условий. А появившаяся под вечер на рынке новость о готовности Иран к переговорам с США по ядерной программе снизила геополитический риск вокруг Тегерана, ослабив беспокойство по поводу перебоев в поставках», — отмечает экономист.

По словам Николаева, масла в огонь подлил отчёт API, который отразил более скромное, чем ожидалось сокращение запасов сырой нефти. Эксперт отметил, что если официальный отчёт Минэнерго сегодня выйдет таким же блеклым, это не пойдет на пользу рынку.

«В ближайшей перспективе, помимо сигналов из США, трейдеры будут следить за новостями с геополитического фронта, где дальнейшее потепление отношений между Вашингтоном и Тегераном может усилить давление на Brent и вернуть баррель под отметку 64 доллара», — заключил эксперт.

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