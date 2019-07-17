Новосибирск, , 08:30 — REGNUM

В Новосибирской области подешевели помидоры и огурцы, но подорожала рожь. Это следует из данных, размещённых на сайте Новосибирскстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изменение цен производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области Новосибирскстат

«В июне по сравнению с маем цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области снизились на 3,5%, в том числе на продукцию растениеводства — на 5,7%, продукцию животноводства — на 3,1%», — уточняет орган статистики.

Так, огурцы и томаты подешевели на 23,1% и 20,6% соответственно, а среди продукции животноводства заметнее всего цены снизились на куриные яйца и крупный рогатый скот (на 7,7% и 7,4%).

Стоимость этих товаров снизилась и на потребительском рынке Новосибирской области: в розничной сети томаты стали дешевле на 34,7%, огурцы — на 15,8%.

Тем временем, сельхозпроизводители увеличили цены на рожь, овец и коз (на 2,8% и на 6,5% соответственно).

Отметим, что в мае по сравнению с апрелем цены производителей сельскохозяйственной продукции области снизились на 0,8%: на продукцию растениеводства — на 2%, продукцию животноводства — на 0,6%.