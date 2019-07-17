Новосибирск, 17 июля 2019, 08:30 — REGNUM

В Новосибирской области подешевели помидоры и огурцы, но подорожала рожь. Это следует из данных, размещённых на сайте Новосибирскстата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изменение цен производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области
Изменение цен производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области
Новосибирскстат

«В июне по сравнению с маем цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области снизились на 3,5%, в том числе на продукцию растениеводства — на 5,7%, продукцию животноводства — на 3,1%», — уточняет орган статистики.

Так, огурцы и томаты подешевели на 23,1% и 20,6% соответственно, а среди продукции животноводства заметнее всего цены снизились на куриные яйца и крупный рогатый скот (на 7,7% и 7,4%).

Стоимость этих товаров снизилась и на потребительском рынке Новосибирской области: в розничной сети томаты стали дешевле на 34,7%, огурцы — на 15,8%.

Тем временем, сельхозпроизводители увеличили цены на рожь, овец и коз (на 2,8% и на 6,5% соответственно).

Отметим, что в мае по сравнению с апрелем цены производителей сельскохозяйственной продукции области снизились на 0,8%: на продукцию растениеводства — на 2%, продукцию животноводства — на 0,6%.