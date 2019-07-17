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Экспорт товаров из южнокорейской провинции Чхунчхон-Пукто в первой половине 2019 года упал ниже прошлогодних показателей. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли.

Согласно опубликованным данным, в период с января по июнь 2019 года экспорт товаров из провинции Чхунчхон-Пукто сократился на 4,3%, до $10,9 млрд.

Известно, что экспорт полупроводников сократился на 17,4%, до $3,98 млрд. Однако общий экспорт провинции, за исключением полупроводников, напротив, увеличился на 5,4%, до $6,94 млрд. Экспорт батарей и аккумуляторов увеличилсяна 13,9%, изделий из пластика — на 10,4%.

Известно, что основными направлениями экспорта продукции южнокорейской провинции в первом полугодии были Китай и США.

«Несмотря на сокращение экспорта полупроводниковой продукции, мы зафиксировали отличный показатель экспорта другой продукции провинции. Мы надеемся, что во второй половине года также сможем увидеть хорошие показатели экспорта», — сообщили представители Корейской ассоциации международной торговли.