Пермь, , 07:49 — REGNUM

В Пермском крае на месте бывшего ипподрома построят выставочный центр. Местные власти считают участок бывшего ипподрома, вблизи строящегося ТРК «Планета» на шоссе Космонавтов, оптимальной площадкой, сообщает ТК «РифейПермь».

По данным издания «Коммерсантъ», с предложением построить здесь объект выступила Пермская торгово-промышленная палата, но идею предполагается реализовывать в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Кто выступит от бизнеса партнером власти по проекту, пока неизвестно.

СМИ сообщают, что проект выставочного пространства на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата в Пермском крае представил президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов. Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей. Предполагается, что будет построено 12 тыс. кв. метров выставочных площадей, еще 7 тыс. кв. метров займет пассаж и 5 тыс. кв. метров — административные помещения.

В настоящее время участок площадью 8 га принадлежит ижевской компании, которая планировала построить жилье. Власти считают возведение жилого фонда на площадке нецелесообразным и ведут переговоры о смене собственника участка для строительства здесь конгресс-центра.