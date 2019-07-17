Чита, , 07:50 — REGNUM

Весьма удручающая картина складывается в лесной отрасли Забайкальского края. По информации регионального министерства природных ресурсов, ущерб от незаконной вырубки леса в крае с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. Эта проблема обсуждалась накануне, 16 июля, в ходе посещения лесоперерабатывающих предприятий Хилокского района Забайкальского края, которое провёл дальневосточный полпред Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Забайкальские чиновники отмечают, что в 2018 году ущерб от незаконной вырубки составил 284 миллиона рублей, а общая сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству за 2016−2018 годы, превышает 550 миллиона рублей. Увеличивается и объем незаконно заготовленной древесины: в 2016 году он составлял 27,7 тысячи кубометров, а в 2018 году — уже 52,6 тысячи кубометров. По данным УМВД России по Забайкальскому краю, только за 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 428 преступлений, а ущерб составил более 57 миллионов рублей.

Исправить ситуацию, по мнению Юрия Трутнева, поможет значительное увеличение пошлины на экспорт круглого леса, утвержденное российским правительством. В 2019 году она составит 40%, в 2020 году — 60%, и в 2021 — 80%.

Юрий Трутнев «Это практически запретительные меры. Они направлены на то, чтобы лес максимально перерабатывался на территории нашей страны, а не вывозился кругляком за рубеж. Экспорт круглого леса становится нерентабельным. Мы рассчитываем, что будет увеличиваться процент переработки древесины, что она будет перерабатываться на территории Российской Федерации, Дальнего Востока, Забайкальского края. Пока этого не происходит».

Помимо этого, дальневосточный полпред полагает, что к контролю за проектами по освоению леса должны подключиться главы дальневосточных регионов.

Юрий Трутнев «Пошлину мы уже повысили. Просто пилить лес уже не очень выгодно. Но для того, чтобы повышение пошлин привело к строительству деревообрабатывающих предприятий и полной степени переработки, сделать нужно немало».

Полпред попросил глав дальневосточных регионов провести анализ всех участков, где занимаются лесозаготовкой и оценить эффективность предприятий. Отдельное внимание, по мнению Юрия Трутнева, должно быть уделено восстановлению лесов.

Напомним, в начале марта 2018 года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов достаточно жёстко высказался по поводу работы регионального министерства природных ресурсов:

«Люди без работы, леса горят, бардачище, воровство, коррупция в масштабах настолько циничных, что дальше некуда»

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В феврале 2019 года в здании министерства природных ресурсов Забайкальского края и его подведомственной организации КГСАУ «Забайкаллесхоз» провели первичные следственные действия: обыски, изъятие документов. По подозрению в хищении бюджетных средств, перечисленных на тушение пожаров, был задержан руководитель КГСАУ «Забайкаллесхоз» Андрей Ремезов.

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