Чита, 17 июля 2019, 07:50 — REGNUM
Весьма удручающая картина складывается в лесной отрасли Забайкальского края. По информации регионального министерства природных ресурсов, ущерб от незаконной вырубки леса в крае с 2016 года по 2019 год увеличился более чем в два раза. Эта проблема обсуждалась накануне, 16 июля, в ходе посещения лесоперерабатывающих предприятий Хилокского района Забайкальского края, которое провёл дальневосточный полпред Юрий Трутнев, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
Забайкальские чиновники отмечают, что в 2018 году ущерб от незаконной вырубки составил 284 миллиона рублей, а общая сумма ущерба, причиненного лесному хозяйству за 2016−2018 годы, превышает 550 миллиона рублей. Увеличивается и объем незаконно заготовленной древесины: в 2016 году он составлял 27,7 тысячи кубометров, а в 2018 году — уже 52,6 тысячи кубометров. По данным УМВД России по Забайкальскому краю, только за 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 428 преступлений, а ущерб составил более 57 миллионов рублей.
Исправить ситуацию, по мнению Юрия Трутнева, поможет значительное увеличение пошлины на экспорт круглого леса, утвержденное российским правительством. В 2019 году она составит 40%, в 2020 году — 60%, и в 2021 — 80%.
Помимо этого, дальневосточный полпред полагает, что к контролю за проектами по освоению леса должны подключиться главы дальневосточных регионов.
Полпред попросил глав дальневосточных регионов провести анализ всех участков, где занимаются лесозаготовкой и оценить эффективность предприятий. Отдельное внимание, по мнению Юрия Трутнева, должно быть уделено восстановлению лесов.
Напомним, в начале марта 2018 года врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов достаточно жёстко высказался по поводу работы регионального министерства природных ресурсов:
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В феврале 2019 года в здании министерства природных ресурсов Забайкальского края и его подведомственной организации КГСАУ «Забайкаллесхоз» провели первичные следственные действия: обыски, изъятие документов. По подозрению в хищении бюджетных средств, перечисленных на тушение пожаров, был задержан руководитель КГСАУ «Забайкаллесхоз» Андрей Ремезов.
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