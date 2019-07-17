Екатеринбург, , 07:52 — REGNUM

О поддержке строительства второй ветки метрополитена в Екатеринбурге на уровне Совета безопасности заявил во время встречи с журналистами губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Он уточнил, что окончательное решение будет принято после разработки проектно-сметной документации. Также глава региона отметил, что перенос проведения Универсиады в Новокольцовский не помешает реализации транспортных инфраструктурных проектов.

Отметим, ряд специалистов высказали опасения, что из-за переноса Универсиады в Новокольцовский проект строительства второй ветки метро в Екатеринбурге может остаться без федерального финансирования.

Напомним, что власти Екатеринбурга и Свердловской области уже не первый год добиваются выделения федеральных средств на строительство метрополитена, так как невозможно реализовать проект только за счёт финансирования из городского и регионального бюджета. При этом в 2019 году в бюджет Екатеринбурга был заложены средства на подготовку проектно-сметной документации второй ветки метрополитена. Новая транспортная нить должна соединить Верх-Исетский район города и микрорайон ЖБИ.