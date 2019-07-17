Сеул, , 07:35 — REGNUM

В первой половине 2019 года продажи южнокорейских магазинов беспошлинной торговли Duty Free достигли самого рекордного показателя. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Korea Duty Free Shops Association.

Согласно опубликованным данным, в первой половине текущего года объем продаж магазинов беспошлинной торговли составил 11,65 трлн вон (~$9,87 млрд).

Известно, что во второй половине 2018 года объем продаж составил 9,76 трлн вон (~$8,27 млрд).

Кроме того, в марте и мае текущего года впервые за всю историю ведения статистики объем прибыли превысил отметку в 2 трлн вон (~$1,69 млрд), а в июне составил 1,95 трлн вон (~$1,65 млрд).

Известно, что объем продаж магазинов беспошлинной торговли, находящихся на территории страны, составил 355,9 млрд вон (~$301,62 млн).

Основными факторами роста прибыли являются увеличившийся туристический поток из Китая и открытие новых магазинов беспошлинной торговли на территории страны.

По данным таможенной службы страны, сумма налога на потребление, которую можно вернуть после покупки средств в пунктах беспошлинной торговли, увеличилась с 563 млрд вон (~$477,14 млн) в 2015 году до 1,31 трлн (~$1,11 млрд) в 2018 году.