Нур-Султан, , 07:24 — REGNUM

Продажи новых легковых автомобилей в Казахстане по итогам июня составили 6 038 единиц, что на 12,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 17 июля сообщает агентство Energyprom со ссылкой на данные союза предприятий автомобильной отрасли «КазАвтоПром».

По итогам первой половины 2019 года жители республики купили 30,8 тыс. транспортных средств, что на 18,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Доля автомобилей казахстанской сборки на рынке составила 55,8%.

За отчетный период в Казахстане продали 17,1 тыс. автомобилей местной сборки и 13,6 тыс. импортных транспортных средств. Продажи иномарок сократились на 1,1%, а казахстанских автомобилей — выросли на 40,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июня 2019 года автопроизводители Казахстана выпустили 20 623 автомобиля, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Производство машин в Казахстане выросло на 40%