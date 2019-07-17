Москва, , 05:06 — REGNUM

Индекс промышленного производства в России за первые полгода вырос, сообщили в пресс-службе Росстата.

Рост этого показателя по сравнению с предыдущим годом составил 2,6%. Вырос индекс промышленного производства также в июне — по сравнению с июнем 2018 г. — до 103,3%. Майский рост по сравнению с предыдущим годом составил 2,3%.

Напомним, индекс промышленного производства рассчитывается на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей.

Он исчисляется по следующим видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

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