Тирасполь, , 01:19 — REGNUM

В столице Приднестровья Тирасполе презентовали «Российский торговый проект» — соглашение подписанное Агентством по инвестициям ПМР и Советом по развитию внешней торговли и международных экономических отношений РФ. Как передает ИА REGNUM, цель проекта — продвижение приднестровских товаров и услуг на российском рынке, а также укрепление экономических связей с Россией.

В рамках проекта планируется проводить презентации приднестровских производителей, а также их участие в различных российских выставках, ярмарках и форумах. По словам министра экономического развития ПМР Сергея Оболоника, Российский торговый проект — наиболее сбалансированный и эффективный путь для выхода приднестровских товаров на российский рынок.

«Выход Приднестровья на российский рынок — главное стратегическое направление. Инструментов для этого выхода в течение последнего времени реализовывалось достаточно много. Сейчас найден наиболее сбалансированный и эффективный путь», — сказал министр.

«Россия нам интересна как стратегический партнёр. Мы считаем, что взаимодействие с РФ, в том числе и в экономической сфере, очень важно», — сказал председатель Верхового совета ПМР Александр Коршунов.

Председатель правления Совета по развитию внешней торговли Максим Черешнев, в свою очередь, заявил, что «Приднестровью нужно будет искать свою нишу совместно с российскими партнёрами, с европейскими партнёрами». «Однозначно это приведёт к росту экономики, к созданию дополнительных рабочих мест», — добавил Черешнев.