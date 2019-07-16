Душанбе, , 23:15 — REGNUM

Более 4 млн сим-карт остаются незарегистрированными по паспортам нового образца (ID). В связи с этим срок постановления о перерегистрации сим-карт, ограниченный 15 августа 2019 года, по ID-паспортам образца 2014 года может быть продлен. Об этом 15 июля сообщил заместитель главы Службы связи страны Илхом Атоев.

По словам Атоева, Служба связи может обратиться в МВД Таджикистана с просьбой о продлении срока перерегистрации сим-карт. Это связано с тем, что в паспортных столах образовались очереди желающих поменять паспорта с целью успеть перерегистрировать на них сим-карты.

Однако, по заявлению МВД страны, в месяц они могут выдать лишь 50 тысяч ID-паспортов. Позже было принято решение о продлении рабочего дня паспортных отделов до 22:00, чтобы все таджикистанцы смогли успеть перерегистрировать свои сим-карты.

Атоев отметил, что от властей страны не поступало никаких указаний относительно отключения незарегистрированных сим-карт.

«По состоянию на 11 июля всего 1 млн 880 тыс. абонентов перерегистрировали свои сим-карты на ID-паспорта», сообщил Атоев.

По информации Службы связи, в Таджикистане общее количество мобильных абонентов составляет свыше 6,4 млн. Однако из них лишь 4,8 млн — активные сим-карты. При этом количество абонентов стационарных телефонов — 336 тысяч. Из них активны немногим более 90 тыс.

Напомним, что, согласно постановлению правительства Таджикистана от 9 февраля 2019 года «О порядке и требованиях подключения к электрической связи и его услугам», все пункты продажи сим-карт в стране должны быть оборудованы камерами видеонаблюдения. Также на одно физическое лицо не может быть зарегистрировано более двух сим-карт.

Помимо этого все таджикистанцы, не имеющие ID-паспортов образца 2014 года, должны будут обязательно получить такие паспорта и по ним перерегистрировать ранее приобретенные сим-карты.