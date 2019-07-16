Душанбе, , 23:14 — REGNUM

С 1 сентября 2019 года в столице Таджикистана Душанбе значительно повысятся цены на теплоэнергию для её поставщиков. Измененные тарифы утверждены в постановлении правительства от 22 июня 2019 года.

Душанбе (cc) Veni

Согласно постановлению, «Тепловые сети города Душанбе» (ДПТС), обеспечивающие население столицы теплом, в предстоящем отопительном сезоне будут платить производителям теплоэнергии (ТЭЦ) на 93,8% больше.

Так, каждая гигакалория (Гкал) обойдется ДПТС в отопительном сезоне 2019 года в 17 сомони (113,2 рубля по курсу ЦБ РФ) вместо 8,77 сомони (58,4 рубля) в 2018 году.

На сколько подорожает тепло для душанбинцев в предстоящем отопительном сезоне, пока неизвестно. Для установления точной стоимости тепла ДПТС сначала необходимо будет согласовать тарифы с Антимонопольной службой, и только после этого можно будет установить окончательную цену.

Однако учреждения и органы управления, которые финансируются за счет бюджета страны, с наступлением осенне-зимнего периода будут выплачивать за 1 Гкал теплоэнергии 98,67 сомони (567,2 рубля), а не 67,44 сомони (449,2 рубля), как это было в 2018 году. То есть на 46,3% больше.

А вот «прочие потребители» или частники в предстоящем отопительном сезоне вынуждены будут платить за 1 Гкал поставляемого в дома тепла на 111% больше: 113,47 сомони (755,8 рублей) вместо прошлогодних 2,59 сомони (17,2 рубля).

Отметим, что отопительный сезон в Душанбе каждый год проходит с середины ноября до середины марта.

Душанбинцы получают тепло от ДПТС, которое приобретает его у подведомственных предприятий «Барки точик» — ТЭЦ.

Напомним, что в 2018 году цены на теплоэнергию для ДПТС уже были увеличены на 15%: с 7,63 сомони за 1 Гкал до 8,77 сомони. Однако такое повышение цен никак не отразилось на потребителях. Они получали тепло по прежней цене 1,03 сомони за один квадратный метр отапливаемой жилой площади.