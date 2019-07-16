Душанбе, , 23:12 — REGNUM

За январь-июнь 2019 года Таджикистан экспортировал в соседние страны 1 млрд 257,4 млн кВт•ч электроэнергии на сумму 230 млн сомони (25 млн долларов). Об этом сообщил министр энергетики и водных ресурсов Усмонали Усмонзода.

За этот же период 2018 года было продано за рубеж 940 млн кВт•ч электроэнергии.

По словам Усмонзода, большая часть (1 млрд 254,6 млн кВт•ч) экспортированной в первой половине 2019 года электроэнергии приходится на зарубежные страны. А оставшиеся 2,8 млн кВт•ч электроэнергии приходится на компанию Pamir Energy, занимающуюся управлением электроэнергетической системой ГБАО.

Электроэнергия из Таджикистана главным образом экспортируется в Афганистан и Узбекистан. И лишь в незначительных объемах поставляется в Киргизию.

Напомним, что за январь-июнь 2019 года Таджикистан произвел свыше 10,1 млрд кВт•ч, что на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями в 2019 году Таджикистан должен будет поставить за рубеж более 3,2 млрд кВт•ч электроэнергии.