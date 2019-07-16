Псков, , 21:19 — REGNUM

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил провести служебные проверки в учреждениях здравоохранения, где выявлены перекосы в уровне заработной платы руководителей по сравнению с зарплатами сотрудников организаций. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, такие факты глава региона назвал сегодня, 16 июля, на заседании областной администрации.

По словам Ведерникова, у главного врача перинатального центра Пскова заработная плата составляет порядка 130 тыс. рублей, при этом к организации работы центре много нареканий.

«При этом главврач систематически — и это неоднократно фиксировалось — уходит с работы в 15:00. Неплохая зарплата за половину рабочего дня», — отметил Михаил Ведерников.

В детском отделении Псковской стоматологической поликлиники, где из-за неправильной организации работы создается искусственный ажиотаж с получением номерков на приём — так, что очередь люди начинают занимать ночью, главный врач получает в 4 раза больше сотрудников. При этом, по словам губернатора, вместо того, чтобы организовать процесс, уходит в отпуск.

«Пора заканчивать эту порочную практику», — заявил псковский губернатор и поручил провести служебные проверки.

Также в регионе разработают целевые показатели и критерии эффективности деятельности руководителей государственных учреждений Псковской области, исходя из качества оказания услуг населению и заработной платы рядовых сотрудников.

В настоящее время региональным законодательством установлено, что среднемесячная зарплата руководителей государственных учреждений в Псковской области не может превышать среднемечную заработую плату работников учреждений более, чем в три раза. Проверказа 2018 год показала, что предельный уровень соотношения в заработных платах руководства и сотрудников превышен в семи учреждениях образования и здравоохранения: в Центре специального образования №2, Специальном учебно-воспитательном учреждении, Пушкиногорской санаторной школе-интернате, Красногородской специальной (коррекционной) школе-интернате для детей-сирот, Псковском областном институте повышения квалификации работников образования, детском санатории «Великолукский» и Пушкиногорской межрайонной больнице.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковского губернатора возмутили необоснованно высокие зарплаты начальников