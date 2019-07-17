Екатеринбург, , 09:58 — REGNUM

В Екатеринбурге иск с требованием снести здание возле железнодорожного вокзала подала в Арбитражный суд Свердловской области мэрия города. Речь идёт о недостроенной высотке, примыкающей к зданию по улице Героев России, 2.

В случае удовлетворения иска владельцам здания придётся разобрать с восьмого по 36 этаж постройки, которая примыкает к торговому центру и парковке. Как сообщают местные издания, стоимость сноса составит 480 млн рублей.

Напомним, что ранее надзорные органы установили, что данное здание было возведено с нарушениями и представляет угрозу для соседних построек. Более того, собственник здания признан банкротом и не намерен завершать строительство высотки.

Отметим, что строительство многоэтажного здания началось ещё в начале XXI века и завершить работы планировалось в 2008 году, однако стройка была заморожена.