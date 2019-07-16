Кишинёв, , 21:07 — REGNUM

Президент Молдавии Игорь Додон выдвинул кандидатуру на должность главы АО «Молдовагаз» — предприятия, занимающегося поставкой и дистрибуцией газа в Молдавии. Как передает ИА REGNUM, Додон выдвинул на эту должность заместителя башкана (главы) Гагаузии Вадима Чебана.

Президент Молдавии заявил, что новому руководителю предстоит искоренить все преступные схемы, действовавшие в последние годы на предприятии — в период, когда им руководители ставленники прежней молдавской власти.

Додон также сообщил, что в ближайшее время решится ворос с ценой на газ, который Молдавия закупает у России. Этот вопрос, по его словам, будет обсуждаться в ходе его визита в Москву, который он предпримет 17 июля. Додон считает, что Молдавия может рассчитывать на снижение закупочной цены, и тогда не придется повышать тарифы для потребителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Додон намерен попросить Россию о скидке на газ для Молдавии