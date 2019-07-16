Киев, , 20:13 — REGNUM

Украинское госинформагентство «Укринформ» сегодня, 16 июля, сообщает о запредельных ценах на помидоры, которые в нынешнем сезоне превышают прошлогодние в 2,5−3 раза.

Как отмечается в публикации, после последней волны подорожания цены на красные тепличные томаты достигли показателей 24−30 грн/кг (0,8−1,0 EUR/кг), а розовые и желтые сорта томатов на оптовых рынках Украины предлагаются по 38−40 грн/кг (1,2−1,3 EUR/кг). Подчеркивается, что га Юге Украины фермеры уже начали собирать грунтовой томат, первый урожай производители предлагают по 15−17 грн/кг (0,5 EUR/кг), но и такой уровень цен тоже является «беспрецедентно высоким».

Издание утверждает, что росту цены на помидоры способствовали погодные катаклизмы и сокращение площадей под почвенным томатом.

«Во-первых, урожай помидоров страдает из-за погодных катаклизмов. Хозяйства Закарпатья потеряли часть урожая из-за массового подтопления теплиц. На юге сезон сбора почвенного томата задерживается, а постоянные перепады погоды способствуют распространению болезней и, соответственно, негативно плывущие на урожайность. К тому же уже второй год мы чувствуем сокращение площадей под грунтовым томатом, это является следствием уменьшения спроса со стороны перерабатывающей отрасли, которое началось еще 4 года назад. Спрос на грунтовой томат у населения тоже снижается», — комментирует аналитик Татьяна Гетьман.

В завершение украинский официоз отмечает, что уже три сезона подряд Украина уменьшает экспорт и уверенно наращивает импорт помидоров.

«За первое полугодие 2019 года в страны были ввезены 55 тыс. тонн помидоров, это на 15% больше, чем за тот же срок 2018 года и вдвое превышает объем экспорта за первые 6 месяцев 2017 года. Ситуация с экспортом обратная», — говорится в публикации.

ИА REGNUMнапоминает, что согласно официальным данным, общий украинский аграрный экспорт в страны ЕС в январе-мае 2019 г. вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до $2,97 млрд.