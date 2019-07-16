Пекин, , 19:39 — REGNUM

На 5% в годовом исчислении по итогам первого полугодия увеличилось энергопотребление в Китае, где этот показатель считается важнейшим индексом экономической активности, сообщает 16 июля Синьхуа со ссылкой на официальные данные Государственного комитета КНР по делам развития и реформ.

В абсолютных цифрах общий объем расхода электроэнергии в январе — июне составил 3,4 трлн кВт•час. При этом в промышленном секторе энергопотребление выросло на 3,1%. В трёх провинциях из 28, где зафиксирован рост, увеличение составило более 10%.

На этом фоне приводятся показатели роста энергогенерации в различных отраслях энергетики. Быстрее всех, более, чем на 23%, прогрессирует выработка электроэнергии на АЭС, почти на 12% она увеличилась в гидроэнергетике и на 11,2% — в секторе солнечной энергетики.