Уфа, , 19:25 — REGNUM

Массовая гибель пчёл в Стерлитамакском районе Башкирии произошла из-за отравления инсектицидами. Об этом заявили в региональном управлении Россельхознадзора.

Образцы замора насекомых были отправлены на исследование в Саратовскую ветлабораторию, поскольку в Башкирии аналогичный анализ провести невозможно.

«В Стерлитамакском районе выявлена проба, это инсектицид «Лямбда-цигалотрин» и «Эсфенвалерат». Инсектицид контактного действия, в растениях сохраняется от 20 до 30 дней», — цитирует Bash.News замглавы ведомства Ришата Кутлиматова.

Напомним, на массовую гибель пчёл жаловались пасечники 10 районов Башкирии. В начале июля 50 жителей Стерлитамакского района написали по этому вопросу заявление в прокуратуру. В подтверждения своих выводов о том, что пчёлы погибли из-за обработки растений химикатами, пчеловоды планировали представить упаковки из-под инсектицидов, найденные в полях недалеко от пасек. Согласно инструкции, химикаты относятся ко II классу опасности. Массовая гибель насекомых также наблюдается в Илишевском, Миякинском и Бижбулякском районе

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в главном управлении ветеринарии Удмуртии также установили, что пчёлы на 40 пасеках граждан и индивидуальных предпринимателей в Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском и Шарканском районах республики произошла из-за отравления ядохимикатами. В ходе исследований были получены результаты, которые подтверждают в подморе пчёл наличие остатков инсектицидов.

Также массовая гибель пчёл зафиксирована ранее в Татарии, Нижегородской, Ульяновской, Саратовской, Пензенской областях, Марий Эл и Мордовии, в 12 районах Курской области, семи районах Алтайского края, в Тюменской области.

В Россельхознадзоре пришли к выводу, что последние восемь лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов. У Россельхознадзора практически в полном объеме в 2011 году были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области, по инициативе Минэкономразвития эти процессы контролируются Роспотребнадзором и только в плодоовощной продукции, которая появляется на прилавках.

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