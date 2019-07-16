Пекин, , 19:25 — REGNUM

В рамках реализации проекта «Пояса и пути» продолжают расти прямые нефинансовые инвестиции Китая в другие страны и регионы планеты, количество которых в общей сложности достигло 151-й, а общий объем инвестиций, выросший в годовом исчислении на 0,1%, составляет почти 347 млрд юаней (свыше 50 млрд долларов), сообщает 16 июля Синьхуа.

Как сообщают в министерстве коммерции КНР, 51 страна из 151-й, в которую вложены китайские инвестиции, находится непосредственно на маршруте «Пояса и пути». На их долю приходится 12,6% от общей суммы в 6,8 млрд долларов, которые Китай инвестировал за рубежом.

По данным ведомства, продолжает улучшаться структура нефинансовых инвестиций КНР. Вперед выходят лизинг, коммерческие услуги, обрабатывающая промышленность, оптово-розничная торговля и сектор IT.

161 проект по транснациональным слияниям и поглощениям выполнен в первом полугодии текущего года главным образом в Финляндии, Франции и Перу. Общая сумма этих сделок почти достигла 17 млрд долларов.

До 70% от 389 новых проектов о выполнении подрядных работ за рубежом приходятся сферы электроэнергетики и транспорта.