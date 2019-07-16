Пекин, , 19:05 — REGNUM

Потребление электроэнергии в Китае, что является ключевым параметром оценки экономической активности, выросло на 5% за первую половину 2019 года, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Общее энергопотребление Китая за первый квартал 2019 года достигло 3,4 трлн кВт/ч, сообщили в Национальной комиссии КНР по развитию и реформе.

Энергопотребление в сфере обрабатывающей промышленности увеличилось на 3,1%, а в сфере услуг — на 9,4%. В 28 регионах уровня провинций наблюдается рост потребления электроэнергии более чем на 10%.

Только в июне 2019 года потребление энергии в Китае взлетело на 5,5% относительно того же месяца 2018 года, а также на 3,2% относительно мая сего года.

Согласно официальным данным, выработка электроэнергии Китаем увеличилась на 3,3% в первом квартале относительно того же периода 2018 года, но на 0,9 процентных пункта ниже, чем за первый квартал 2019 года.

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