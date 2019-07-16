Москва, , 18:59 — REGNUM

Турецкие отели снижают цены на размещение в июле-августе 2019 года на 10−15%. Об этом сегодня, 16 июля, сообщает Ассоциация туристических операторов России (АТОР).

Напомним, что в целом сезон 2018 года для турецкой туристической индустрии был успешным. На этом фоне многие отели в Турции решили поднять цены на сезон 2019 года. Но они сразу же столкнулись с тем, что путевок к ним стали покупать меньше.

Так, Ассоциация профессиональных менеджеров отелей Турции (POYD) подсчитала, что средняя загрузка отелей в Анталье на июль-август составит 90−92%. Но при этом по некоторым объектам она будет ниже — около 82−85%.

В POYD считают, что среди недозагруженных отелей — как раз те, что на фоне успешного сезона 2018 года слишком резко подняли цены летом 2019 года.

Теперь эти отели делают скидки. Российские туроператоры обращают внимание, что скидки действительно предоставляются, о они действуют на определённые даты.