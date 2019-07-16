Милан, Италия, , 18:56 — REGNUM

В Милане во время выставки с участием ряда производителей телекоммуникационного оборудования, подписано соглашение об инвестициях в 3,1 млрд долларов, которые вложит китайский IT-гигант Huawei в Италию в 2019—2021 годах, сообщает 16 июля Синьхуа со ссылкой на итальянское информационное агентство АНСА, которое, в свою очередь, цитирует исполнительного директора подразделения Huawei в Италии Мяо Сяояна.

Выступая перед журналистами, китайский менеджер подчеркнул прочность китайско-итальянских деловых и торговых связей и свой оптимизм относительно перспектив дальнейшего развития совместного бизнеса. Особый упор он сделал на расширении Италией своих возможностей в развитии сетей 5G.

Итальянские СМИ при этом сообщают, что 1,2 млрд долларов будут вложены в операции и маркетинг, еще 1,9 млрд — в прямые поставки, а оставшиеся 52 млн — в перспективные исследования и разработки.

Huawei работает в Италии с 2004 года. Штат сотрудников компании в этой стране насчитывает 850 человек, а новая штаб-квартира, открытая уже в нынешнем году, расположена в Милане.

За прошедшие 15 лет Huawei удалось в сотрудничестве с итальянскими партнерами открыть ряд совместных региональных инновационных центров.