Пекин, , 18:51 — REGNUM

Китайский автопроизводитель FAW Jiefang продал 1 млн тяжелых грузовиков Jiefang J6, сделав эту модель самой популярной в Китае, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Церемония схода с конвейера миллионного грузовика J6 прошла 15 июля в китайской городе Чанчуне, столице провинции Цзилинь. Красный грузовик был доставлен его покупателю сразу по завершению церемонии.

Отметим, что модель J6 появилась на рынке Китая еще в 2007 году. FAW Jiefang запустила производство тяжелых грузовиков седьмого поколения в 2018 году, задавшись целью конкурировать с импортными брендами, а затем выти на рынки Европы.

За первые шесть месяцев 2019 года автопроизводитель продал рекордные 205 тыс. грузовиков, что на 6.7% выше, чем за тот же период в 2018 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа самая популярная в Китае марка авто в сегменте SUV