Пекин, , 18:43 — REGNUM

Курс китайской валюты на 16 июля составил 6,8710 юаней за доллар США, сообщает агентство Синьхуа.

Относительно 15 июля курс китайской валюты упал на 33 базисных пункта. Падение за предыдущий день, в свою очередь составило 15 базисных пунктов. Ранее юань значительно укрепился по отношению к доллару США.

Напомним, что 11 июля курс юаня к доллару США составил 6,8677. Таким образом, несмотря на некоторое ослабление, пока сохраняется тенденция к укреплению.

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