Таллин, , 18:25 — REGNUM

Государственный контроль Эстонии не поддерживает инициативу правительства по поддержке в размере 1 млрд. евро производства сланцевого масла. Соответствующее обращение было направлено для министра экономики и коммуникаций Таави Аасу, сообщает национальный вещатель rus.err.ee

Беспокойство Госконтроля вызвана планами строительства завода предварительной очистки сланцевого масла при поддержке государства и строительства компании Eesti Energia нового завода сланцевого масла. Специалисты из Госконтроля выразили неуверенность в возможности получения разрешение от Еврокомиссии на оказание госпомощи в строительстве подобного завода.

Автор обращения, государственный контролер Янар Хольм, считает, что в нынешних условиях климатической политики Евросоюза производство и очистка сланцевого масла в будущем не будет более приносить прибыль.

В своем обращении Хольм подчеркивает, что сегодня на сектор сланцевой энергетики увеличивается влияние стоимости единицы допустимых выбросов двуокиси углерода в системе торговли выбросами ЕС. Согласно расчетам, при сокращении выбросов СО2 на 80%, стоимость квоты на выброс с нынешних 25 евро за тонну вырастит к 2050 году до 250 евро.

По словам вице-канцлера министерства экономики Тимо Татара, при таком росте цен на выборы инвестиции в эстонскую сланцевую энергетику будут оставаться прибыльными еще 15 лет.

Сообщается, что Госконтроль не раз обращал внимание о необходимости учитывать экономические риски из-за амбициозной политики ЕС в сфере климата при составлении планов финансирование энергетики, основанной на ископаемых источниках. Сейчас, обратившись к правительству, Госконтроль хочет понять при какой цене на квоту выброса СО2 производство и очистка сланцевого масла в Эстонии больше не будет считаться прибыльной. А также то, насколько продолжительным будет период окупаемости капиталоемких инвестиций, исходя из стоимости единицы выброса парниковых газов в атмосферу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, государственная энергетическая компания Eesti Energia, в связи с «неравной конкуренцией на энергетическом рынке» и высокими выплатами за выбросы углекислого газа, планирует снизить производство электроэнергии из горючих сланцев и прибегнуть к принудительным отпускам для работников. Так, в ближайшее время могут лишиться работы от 800 до 1000 эстонских энергетиков. А с учётом членов семей дохода могут лишиться около 6000 жителей города Ида-Вирумаа, населённого преимущественно русскоязычными.

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Напомним, что около 70% энергии в Эстонии производится с помощью горючего сланца, что обусловлено крупнейшими в Европе месторождениями горючих сланцев и фосфоритов. Так, разведанные запасы оцениваются в 3,8 млрд тонн, прогнозные — от 6 до 15 млрд тонн. На сланце работают Эстонская и Балтийская ГРЭС. В начале 2000-ых страна еще больше зависела от горючего сланца: до 95% всей электроэнергии вырабатывалось за счет этого энергоносителя.

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