Киев, , 18:17 — REGNUM

На Украине нужно изменить систему контроля и регистрации собственности. Об этом 16 июля заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с руководством поселка Путровка Васильковского района Киевской области.

Глава государства отметил, что коммунальное предприятие, которое зарегистрировано в селе Путровка, занимается рейдерством, в частности, незаконно перерегистрировало на других собственников 47 автозаправок «БРСМ-Нафта». По его словам, бывшие власти создали правовые условия, позволяющие коммунальным предприятиям заниматься рейдерством и незаконно перерегистрировать имущество.

«У нас в 2017 году было 725 случаев (рейдерства — ред.). В среднем по Украине два-три раза в день меняют собственника незаконным собственником», — сказал Зеленский.

В свою очередь глава Офиса президента, адвокат Андрей Богдан заметил, что министерство юстиции Украины «борется с рейдерами экзаменами».

«Давайте лоб зеленкой мазать… Международные банки, которые имеют много денег, не идут в Украину, потому что любой залог, который берет банк, через эти рейдерские схемы в одну секунду меняет собственника. А потом судись несколько десятков лет… Тут виновато государство, которое позволило существование такой формы регистрационных действий», — рассказал Богдан.

Он сообщил, что украинское государство даже не гарантировало право на владение квартирой.

«А есть еще более худшая форма, когда приезжают люди с оккупированных территорий, получают электронные ключи в регистрационной службе, за неделю меняют собственность. Среди моих знакомых есть трое, которые потеряли свои квартир. За ночь меняют собственность. И едут назад домой, на оккупированные территории… Вы приехали с отпуска, а в вашей квартире новые двери, новый хозяин, который третий раз перекупил квартиру. Эту схему нужно перекрыть», — рассказал Богдан.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля президент Зеленский пообещал в ближайшее время подписать указы по борьбе с рейдерством и контрабандой.

«Я заверил европейских партнеров, что идентичной является наша позиция и относительно всех других реформ в Украине. Это детенизация экономики, создание независимого суда, преодоление монополии, борьба с рейдерством и борьба с контрабандой — об этом, кстати, я завтра подписываю соответствующие указы», — рассказал Зеленский.

Напомним, на Украине после майдана резко возросли случаи рейдерства и отжима бизнеса. 5 марта 2019 года сопредседатель политической силы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что в 2018 году на Украине зафиксировано около 500 случаев рейдерства.