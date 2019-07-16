Нур-Султан, , 18:48 — REGNUM

Производство продукции в сфере пищевой промышленности в Казахстане по итогам января — мая 2019 года составило 812,4 млрд тенге ($2,12 млрд), что на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Доля пищевого производства от общего объема обрабатывающей промышленности составляет 19,1% и 6,9% от всей промышленности в Казахстане. Производство продуктов питания выросло на 1,2%, до 627,9 млрд тенге ($1,64 млрд) или 77% от общего объема производства в пищевой промышленности.

Производство напитков выросло на 18,9%, до 154,4 млрд тенге ($402 млн), табачных изделий — сократилось на 10,4%, до 32,2 млрд тенге ($83,9 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года объем промышленного производства в Казахстане составил 14,293 трлн тенге ($37,3 млрд), что на 2,6% больше, чем в январе — июне 2018 года.

Читайте также: Промышленное производство в Казахстане за первое полугодие выросло на 2,6%