Вашингтон, , 18:04 — REGNUM

Речь идет о программе производства истребителя пятого поколения F-35. Данную программу с китайской инициативой «Один пояс. Один путь» сравнил американский журнал Foreign Policy. Статья так и называется «Продажи F-35 — это Один пояс и Один путь Америки».

В статье выдвигается тезис, что Соединенные Штаты используют программу F-35 для дальнейшего укрепления своего влияния, сохраняя зависимость союзников от США. Журнал представляет программу F-35 как глобальный проект в области экономики и безопасности стоимостью более триллиона долларов, участники которого составляют 46 процентов мировой экономики, предназначенный для продвижения интересов и влияния ведущего государства, даже если оно и связывает меньшие государства в асимметричную взаимозависимость.

Издание считает, что участники получают большое экономическое вознаграждение за участие, но попытка выйти из этой сети в долгосрочной перспективе обойдется им еще дороже.

Foreign Policy считает, что исключение Турции из программы не окажет на неё никакого влияния. Это видно по последним заказам на истребители. С момента прекращения отправки F-35 в Турцию в апреле 2019 года Бельгия заказала 34 самолета, Сингапур собирается заказать от 40 до 60 машин. Япония увеличила существующий заказ на 105 самолетов, компенсируя заказ Турции на 100 самолетов. Скорее всего, истребители со временем будет покупать и Италия.

Следует заметить, что журнал скромно умолчал о технических недостатках F-35 и многочисленных недоработках, которые не устраняются годами. Что касается отношения этого вопроса к обороноспособности России, то огромные траты США и их союзников на разрекламированные истребители невысокого качества — это хорошо.