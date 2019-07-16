Москва, , 17:58 — REGNUM

Совсем недавно москвичи получили новый вид городского транспорта — современные электропоезда «Ласточки», курсирующие по Московскому центральному кольцу (МЦК). Вскоре к ним присоединятся «Иволги» — российские поезда нового поколения, обслуживающие московские центральные диаметры. В единую систему МЦК и Московских центральных диаметров (МЦД) объединят многочисленные пересадочные узлы, один из которых появится неподалеку от метро «Войковская». Сейчас перед Департаментом капитального ремонта Москвы стоит задача преобразовать такие загруженные транспортные узлы в комфортное городское пространство. Так, путь от новой платформы МЦД «Ленинградская» к станциям МЦК «Стрешнево» и метро «Войковская» станет максимально комфортным и удобным. Департамент начал работы по комплексному благоустройству территории в 35 гектаров вокруг этого узла. По просьбам местных жителей там появятся новые дороги, переходы и тротуары, дополнительное освещение, а также зона отдыха, спортплощадки и велодорожки и.

Сейчас станциями «Войковская» и «Стрешнево» Московского центрального кольца пользуются около семи тысяч человек ежедневно, а после запуска Московских центральных диаметров в ноябре этого года поток пассажиров превысит 11 тысяч, подсчитали в департаменте. Чтобы люди смогли легко ориентироваться в районе трех пересадок, здесь появятся зоны отдыха, пешеходные переходы и велодорожки, пересадки по принципу «сухие ноги» и навигационные стелы.

Заняться благоустройством прилегающей к станциям метрополитена, МЦК и МЦД территории мэра Москвы попросили жители районов «Войковский» и «Покровское-Стрешнево». В основном местность застроена жилыми домами, но здесь также расположены и такие важные объекты, как Московский авиационный институт и ТЦ «Метрополис». Столичный Департамент капитального ремонта отреагировал на обращения и начал масштабные работы вокруг транспортного узла. Сейчас там демонтируют старый бордюрный камень и заменяют новым, протяженностью более 45 тыс. м. Следом специалисты начнут прокладывать более чем семикилометровую кабельную линию.

«Местами рабочие начали работы по устройству основания проезжей части общей площадью 93 тыс. кв. метров и оборудованию тротуаров, площадь которых составит почти 66 тыс. кв. метров», — отметили в пресс-службе департамента.

Главная цель благоустройства — чтобы человек перемещался между станциями быстро, удобно и с комфортом. Для этого на прилегающих к хабу территориях поставят больше 430 фонарей, разобьют почти 55 тыс. кв. м газона, высадят около трехсот деревьев и 3000 кустарников. Для удобства пересадок между разными видами транспорта установят современные остановочные павильоны и информационные стелы, построят дополнительные переходы и навесы «сухие ноги», а на трамвайных остановках по улице Константина Царёва и Авиационной улице поставят повышенные платформы, приспособленные, прежде всего, для маломобильных пассажиров. Площадь у метро «Войковская» с зонами ожидания и отдыха спроектировали с учетом устоявшихся пешеходных маршрутов, которые проложили сами горожане.

«Важная составляющая благоустройства — обустройство пристанционных площадей и прилегающих к ним пространств, — добавили в пресс-службе департамента. — Возле станции МЦД «Ленинградская» проложат велодорожки к парку Покровское-Стрешнево, у выхода из станции МЦК «Стрешнево» разместят спортивные площадки и зону отдыха, а ближе к жилым домам высадят деревья».

Благоустройство этого узла, безусловно, необходимо и своевременно, убеждены эксперты.

«Многие москвичи, и те, кто раньше здесь бывали, помнят, как выглядело Ленинградское шоссе в районе «Войковской». Сейчас она уже не кажется уже каким-то проблемным местом, и для горожан это очень значимо, — отметил эксперткомпании ConsultPublic Елизавета Орлова. — Выходя из станций транспортного узла, люди увидят красивые деревья, благоустроенные скверы, приятное освещение — очень верно, что городские власти этим так активно занимаются, в столице не только строят новые здания, но еще и думают о том, чтобы горожанам было удобно и приятно перемещаться по Москве».

По словам эксперта, раньше тот же выход из станции метро «Войковская» представлял из себя довольно сумбурное пространство.

«Добавить там удобства, конечно, не помешает, раньше у людей сразу возникали вопросы — куда выходить, где присесть отдохнуть, где сесть на трамвай, а сейчас все будет понятно, теперь же люди будут меньше путаться, не говоря уже о том, что само место вокруг этого транспортного узла станет куда более привлекательным».

Все работы по комплексному благоустройству этих территорий закончат к концу ноября, когда пройдет запуск станции МЦД-2 «Ленинградская».