Нижний Новгород, , 17:41 — REGNUM

По итогам I квартала 2019 года среднедушевые денежные доходы населения в Приволжском федеральном округе составили 25,067 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 4,1%. При этом средний аналогичный показатель в целом по России составляет 29,92 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Росстата.

Так, наиболее низкие среднедушевые доходы сложились у жителей Чувашии — 17,062 тыс. рублей. Незначительно выше доходы в Мордовии, Марий Эл и Саратовской области, здесь среднедушевой доход составил 18,007 тыс., 18,684 тыс. и 19,167 тыс. рублей соответственно.

Среднедушевые доходы населения пяти регионов ПФО не превышают 23 тыс. рублей. Так, население Кировской области имеет доход в размере 20,586 тыс. рублей, Пензенской области — 20,982 тыс. рублей, Ульяновской области — 21,807 тыс. рублей, Удмуртии — 22,193 тыс. рублей и Оренбургской области — 22,537 тыс. рублей.

Доходы населения ещё четырёх регионов фиксируются в диапазоне от 26 до 30 тыс. рублей. В Башкирии показатель составил 26,426 тыс. рублей, в Пермском крае — 26,713 тыс. рублей, в Самарской области — 26,896 тыс. рублей и в Нижегородской области — 29,953 тыс. рублей.

Максимальный среднедушевой доход зарегистрирован в Татарии, он составил по итогам января-апреля 32,064 тыс. рублей.

В то же время за указанный период реальные денежные доходы населения Поволжья сократились на 1,4%. Спад фиксируется во всех регионах ПФО кроме Чувашии и Самарской области, здесь рост реальных доходов составил 0,6% и 1,1% соответственно. Максимальное падение доходов наблюдается в Марий Эл — на 2,7% и в Саратовской области — на 2,1%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Чувашия входит в группу аутсайдеров по доле населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, уступая только Марий Эл и Мордовии. Свыше 225 тыс. жителей Чувашии живут за чертой бедности. В 2018 году в Чувашии 225,3 тыс. человек, или 18,3% населения, имели среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума (в 2017 году — соответственно 228,6 тыс. человек, или 18,5%).

Каждого десятого жителя Чувашии можно отнести к категории самых бедных: менее 7 тыс. рублей ежемесячно получает 10,6% населения (в 2017 году — 11%). От 7 до 10 тыс. рублей дохода имеет 14,6% населения (в 2017 году — 15%). Наибольшая доля населения, как и в 2017 году, получает от 10 до 19 тыс. рублей — такой заработок имеют 39,6% жителей.