Архангельск, , 17:22 — REGNUM

На алмазном месторождении имени В. Гриба добыли редкий алмаз. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

«Этот алмаз массой 47,61 карата крайне редко встречающегося глубокого лимонного оттенка относится к кристальной серии класса High End. Отраслевые эксперты отмечают его исключительно правильную форму, безупречную чистоту и отсутствие технологических изъянов», — сообщили ИА REGNUM в компании АГД Даймондс, осваивающую месторождение.

Напомним, в прошлом году компания «Севералмаз» (АЛРОСА) заявила о другой интересной находке — алмазе в виде футбольного мяча.