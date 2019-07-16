Киев, , 17:21 — REGNUM

Дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май 2019 года составил 2,63 млрд долларов.

Соответствующую информацию обнародовала сегодня, 16 июля, государственная служба статистики Украины, передает корреспондент ИА REGNUM

Ведомство уточняет, что нынешний дефицит на 27,4% больше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Как информирует Госстат, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 211 стран мира. Экспорт товаров из Украины за этот период вырос на 7,4% — до 20,9 млрд долларов, импорт — на 9,3%, до 23,53 млрд долларов. Соответственно, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (за январь-май 2018 года — 0,90).

Издание «Украинский бизнес-ресурс» отмечает, что наибольший вклад в общий отрицательный результат внесли Китай и Россия. Дисбаланс в торговых отношениях с первой составил минус 1,9 млрд долларов, со второй — минус 1,8 млрд долларов (объем экспорта товаров в Российскую Федерацию сократился на 11,7% — до 1,34 млрд долл., импорта из РФ — на 1,3%, до 3,14 млрд долл).

Ранее в правительстве Украины заявляли, что главным импортером украинской продукции является ЕС: его часть в общем объеме экспорта составила 42,7%. При этом наибольшим спросом пользуется продукция агросектора и металлургии.