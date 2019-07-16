Москва, , 17:18 — REGNUM

Законопроект о возможности использования средств дорожных фондов на асфальтирование территорий, прилегающих к государственным образовательным и медицинским учреждениям внесла в Госдуму группа депутатов во главе с лидером фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергеем Мироновым, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 июля.

Как отмечают авторы инициативы, сегодня на практике сложились противоречия между необходимостью направлять средства дорожных фондов и ограничением целей, на которые можно использовать эти средства. Так, сегодня закон позволяет использовать средства дорожного фонда на финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования, а также для ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Но, как отмечают авторы инициативы, во многих регионах, особенно если их бюджет дефицитный, территории, прилегающие к государственным и муниципальным образовательным и медицинским учреждениям, находятся в плохом состоянии. Так, например, проблема сохранения асфальта «осложняется дефицитным областным и местным бюджетами, существенно затрудняющих возможность финансирования ремонтных работ», отмечают авторы инициативы.

В связи с этим депутаты предлагают уточнить закон и прописать, что средства дорожного фонда можно использовать для финансового обеспечения капитального ремонта и ремонта территорий, прилегающих к государственным и муниципальным образовательным и медицинским учреждениям.