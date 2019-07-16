Воронеж, , 17:06 — REGNUM

Компания «Новапорт» планирует закрыть сделку по приобретению международного аэропорта «Воронеж» у нынешнего владельца ФК «Аксиома» до 1 сентября 2019 года. Об этом 16 июля журналистам сообщил совладелец «Новапорта» Роман Троценко. Общий объем заявленных инвестиций в развитие аэропорта составит 5 млрд рублей.

«Сделка в процессе закрытия, мы ее точно закроем к 1 сентября. Если говорить об общем объеме инвестиций, то наша инвестиция в аэропорт Воронежа будет 5 млрд рублей», — цитирует Троценко «Интерфакс».

По словам Троценко, расположение Воронежа, логистика могут позволить воронежскому аэропорту стать еще и почтовым хабом для Центральной России.

Отметим, что ФК «Аксиома» продала управляющую компанию воронежского аэропорта ООО УК «Авиасервис» в июне 2019 года. В мае в ходе встречи представителей «Новапорт» с губернатором Воронежской области обсуждалась программа развития воронежского аэропорта до 2025 года, в том числе — возможность строительства нового терминала международного аэропорта «Воронеж».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в аэропорту «Воронеж» действовало 14 внутренних и 22 международных направлений, в 2020 году планируется дополнительно открыть еще 12 новых направлений и увеличить количество трансфертных пассажиров на 50% по сравнению с прошлым годом. Добавим, что в мае этого года аэропорту Воронеж было присвоено имя Петра Первого.

«Новапорт Холдинг» владеет либо управляет контрольными пакетами акций в 15 региональных аэропортах, а также миноритарными пакетами ещё в двух аэропортах городов России.

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