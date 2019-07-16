Москва, , 16:59 — REGNUM

В июне на территории России подешевели продукты питания. Об этом сообщается в специальном докладе, опубликованном на официальном сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Цены на продукты в этом месяце снизились, по расчётам Центробанка, на 0,2%. В докладе указано, что это связано с сезонными факторами, в первую очередь с удешевлением на 3,7% плодоовощной продукции. При этом снижение цен носит временный характер, признали в ЦБ РФ.

В то же время, месячный темп прироста цен продуктов, помимо овощей, замедлился после временного повышения в мае, вернувшись к уровням февраля-апреля. При этом по сравнению с июнем 2018 года цены на продукты подорожали на 5,5%.

Годовая же инфляция в июне замедлилась до 4,7%. Это даёт основание полагать, что по итогам 2019 года её размер составит 4,2−4,7%, отмечено в докладе Центробанка России.

Как сообщало ИА REGNUM, оптовые цены на сахар в России достигли пятилетнего минимума.

Читайте ранее в этом сюжете: Оптовые цены на сахар в России бьют рекорды