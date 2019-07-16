Куньмин, Китай, , 16:47 — REGNUM

Власти провинции Юньнань на юго-западе Китая приняли решение ограничить количество угольных шахт в рамках избавления от устаревших мощностей и истощившихся месторождений, сообщает 16 июля агентство Синьхуа.

Согласно трехлетнему рабочему плану действий в области угольной промышленности, до 2021 года количество угольных шахт будет ограничено двумя сотнями.

Власти параллельно проводят структурную реформу в области снабжения угольной промышленности, в рамках которой не соответствующие новым стандартам и требования шахты будут закрыты, расчищая дорогу современной, более производительной угольной промышленности.

Согласно плану, в 2019 году выработка сырого угля должна составить в регионе порядка 48 млн тонн при общем объеме промышленного производства в районе 42 млрд юаней ($6 млрд). К 2021 году общая выработка сырого угля должна составить 80 млн тонн, а общий объем промышленного производства — 100 млрд юаней.

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