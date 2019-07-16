Москва, , 16:32 — REGNUM

Суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 12,8% и по состоянию на 1 июля составила составила 2 млрд 570 млн рублей. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Отмечается, что из общей суммы невыплаченной заработной платы 862 млн рублей (33,6%) приходится на долги, образовавшиеся в текущем году. Ещё около 770 млн рублей (29,9%) приходится на долги, сохраняющиеся с 2018 года, и более 938 млн рублей (36,5%) — с 2017 года и ранее.

По данным Росстата, на 1 июля задолженность по заработной плате имелась перед 41 000 человек. Из них 48% — работники обрабатывающих производств, 16% — строительства, 8% — сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок, по 7% — добычи полезных ископаемых и транспорта.