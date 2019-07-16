Лондон, , 16:30 — REGNUM

Комитет по обороне британского парламента обновил свой доклад по анализу государственных доходов. В докладе отмечается устойчивая тенденция сокращения расходов на оборону.

Обновленные графики и таблицы, в которых сравниваются расходы Великобритании на оборону, здравоохранение, образование, пенсии и пособия, а также зарубежную помощь в целях развития, показывают, что основные расходы на оборону продолжают снижаться в пропорции к ВВП с более чем 7% в 1955−56 годах до менее чем 2% в 2017−18 годах.

С 2010—2011 годов расходы министерства обороны в процентах от ВВП сократились в большей степени, чем расходы на здравоохранение, образование, пенсии и пособия, в то время как расходы на зарубежную помощь в целях развития продолжали увеличиваться.

Доклад прокомментировал председатель комитета по обороне депутат парламента доктор Джулиан Льюис. Он сказал, что комитет разочарован тем, что «расходы на оборону продолжают нести непропорциональное бремя, связанное с сокращением государственных расходов».

Он также отметил, что Британия продолжает выполнять свое обязательство НАТО тратить 2% ВВП на оборону только потому, что в последние годы она включила в военные расходы несколько статей расходов, которые она не учитывала ранее, таких как пенсии и взносы в миротворческие миссии ООН.

Джулиан Льюис добавил, что по старой методике в 2017−18 годах расходы министерства обороны были эквивалентны всего 1,8% ВВП, по сравнению с 6% в 1960-х годах, 4,5% в 1980 — х годах и 3% даже в середине 1990-х годов-через несколько лет после окончания Холодной войны.

Следует заметить, что пока ещё нет чёткого прогноза в отношении экономических последствий от выхода Британии из Евросоюза. Не исключено, что последует очередное сокращение военных расходов.