Москва, 16 июля 2019, 16:29 — REGNUM
Законопроект о защите прав российских компаний, пострадавших от санкций, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Андреем Луговым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.
Предлагается законом прописать, что в российские компании, к которым имеются претензии за границей, могут в одностороннем порядке прописать в своих соглашениях, что судебная защита будет проходить на территории РФ.
Сейчас российский бизнес, находящийся под санкциями, фактически лишен возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организациях и в третейских судах, находящихся за пределами РФ. Законом устанавливается, что к ним иски предъявляются в арбитражный суд или в суд общей юрисдикции по месту нахождения компании в России или по месту нахождения ее имущества в России.
В противном случае российский бизнес получает возможность требовать уплаты неустойки в размере исковых требований.
Также предлагается прописать, что при отсутствии соглашений российский бизнес вправе обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства в зарубежных судах.
Устанавливается также штраф за неисполнение предлагаемых норм.