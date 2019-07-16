Москва, , 16:29 — REGNUM

Законопроект о защите прав российских компаний, пострадавших от санкций, внесли в Госдуму депутаты разных фракций во главе с Андреем Луговым (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.

Предлагается законом прописать, что в российские компании, к которым имеются претензии за границей, могут в одностороннем порядке прописать в своих соглашениях, что судебная защита будет проходить на территории РФ.

Сейчас российский бизнес, находящийся под санкциями, фактически лишен возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организациях и в третейских судах, находящихся за пределами РФ. Законом устанавливается, что к ним иски предъявляются в арбитражный суд или в суд общей юрисдикции по месту нахождения компании в России или по месту нахождения ее имущества в России.

В противном случае российский бизнес получает возможность требовать уплаты неустойки в размере исковых требований.

Также предлагается прописать, что при отсутствии соглашений российский бизнес вправе обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства в зарубежных судах.

Устанавливается также штраф за неисполнение предлагаемых норм.