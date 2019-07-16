Рим, 16 июля 2019, 16:25 — REGNUM
«Утечка мозгов» обходится Италии в 14 млрд евро в год, заявил во вторник, 16 июля, министр экономики и финансов Джованни Триа, передает информагентство ANSA.
Показатель приближается к 1% ВВП, именно столько Италия теряет ежегодно, добавил Триа.
Как сообщалось ранее, по данным социологов, большинство итальянской молодежи не хочет заниматься тяжелым трудом, даже если он является высокооплачиваемым и предполагает постоянный трудовой договор, при этом почти половина молодых граждан готовы переехать в другую страну для того, чтобы найти такую работу, которая их устраивает.
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