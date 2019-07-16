Рига, , 16:24 — REGNUM

Мэр города Даугавпилс Андрей Элксниньш сообщил на своей странице в Фейсбуке, что в город поступил первый трамвай производства Тверского вагоностроительного завода.

«В Даугавпилс прибыл первый новый трамвай. Спасибо в первую очередь работникам финансового департамента думы, которые вытащили этот проект из бездны. Финансирование из Госкассы на оплату этого трамвая город получил лишь две недели назад — 28 июня, когда финансированием необеспеченный договор был заключен еще в ноябре 2018 года!» — передаёт слова мэра «Голос Балтии».

Такой большой срок с момента заключения договора до поставки первого трамвая объясняется тем, что городская дума проверяла компанию-поставщика ПК «Транспортные системы» на предмет нахождения в санкционных списках, чтобы не лишиться европейского финансирования, на которое производится закупка.

Четырехосные трамваи City Star совместного производства Тверского вагоностроительного завода и ПК «Транспортные системы» победили в конкурсе, в котором конкуренцию им составляли белорусские трамваи «Белкоммунмаш». Причём тверской трамвай стоит 511 тысяч евро за штуку, а белорусский — 260 тысяч евро. Сумма сделки — 4 93 600 евро.

Против закупки трамваев у «страны-агрессора» возражал бывший министр обороны Латвии Раймондс Бергманис. В обоснование своей позиции он указывал, что на Тверском вагоностроительном заводе, кроме трамваев, производятся ещё и пушки.

Полиция безопасности в прошлом году заявляла, что не против закупки трамваев, но в будущем это может повредить репутации Латвии, поскольку трамваи покупают на средства Евросоюза.