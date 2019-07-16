Рим, , 16:22 — REGNUM

По данным за май 2019 года, объем итальянского экспорта за год вырос на 8%, сообщили во вторник, 16 июля, в национальной службе статистики Istat.

Самый большой вклад в рост внес показатель экспорта фармацевтической продукции — он вырос почти в полтора раза (на 49,8%).

Вырос и объем экспорта продовольственных товаров — на 9,4%, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

При этом объем экспорта автомобилей из Италии за год снизился на 7,4%.

В первые пять месяцев 2019 года объем экспорта в сравнении с аналогичным периодом 2018 года вырос на 4%. Наибольший вклад в рост также внесли показатели экспорта фармацевтических товаров, одежды и продовольствия.