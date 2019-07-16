Москва, , 16:02 — REGNUM

Законопроект о возможности возврата части страховой премии при досрочном погашении кредита Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM16 июля.

Речь идет о возможности гражданам вернуть часть уплаченной страховой премии в случае, если они погасили свой кредит раньше срока. Дело в том, что при оформлении кредита стоимость страховки рассчитывается на весь срок займа. Закон не регламентирует, что делать с частью уплаченной страховой премии, если гражданин исполнил свои обязательства досрочно. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, нередко сумма и возможность возврата зависят от желания страховой компании.

«Нередки, к сожалению, случаи, когда людям приходится доказывать в суде свое законное право на возврат части страховой премии. Принятыми поправками мы устраняем данный правовой пробел», — заявил Володин.

Так, законопроект позволит возвращать часть уплаченной страховой премии заемщикам. Такие нормы защитят права граждан, отмечал Володин.